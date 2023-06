Guarda-redes da Bósnia quer lutar pelo melhor resultado diante de Portugal

A seleção da Bósnia chega motivada ao encontro com Portugal. "Treinámos muito forte, preparámo-nos e estou satisfeito com a forma como as coisas têm corrido. Todos estão a dar o melhor de si, o esforço e comprometimento são bem visíveis durante o treino e estamos preparados", vincou Sinisa Sanicanin, guarda-redes do Partizan que tem sido associado ao Celtic do português Jota.Sinisa está ciente das dificuldades, mas acredita num desfecho positivo. "Todos sabem o que Portugal é e aquilo que vale. Vamos tentar fazer o nosso jogo, dar o nosso melhor e conseguir o melhor resultado possível", vaticinou o guardião de 28 anos.A comitiva da Bósnia viaja hoje para Lisboa e, às 19 horas, o selecionador Faruk Hadzibegic fará a antevisão da partida com Portugal, seguindo-se o habitual treino de adaptação ao relvado do Estádio da Luz.