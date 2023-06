«Marcámos num momento crucial»: Rúben Neves destaca o 1.º golo de Portugal frente à Bósnia

Rúben Neves destacou a importância de Portugal ter somado mais três pontos no grupo J. "É sempre importante ganhar, ainda mais a jogar em casa. Nós sabíamos que íamos ter muito mais posse de bola que a Bósnia. Este adversário é muito compacto, mas ainda conseguimos o golo na 1ª parte num momento crucial. Depois, na segunda parte, tivemos mais oportunidades pois eles deixaram mais espaços", afirmou o médio, à Sport TV, onde ainda revelou o que tentou fazer quando entrou: "O selecionador pediu-me para pausar a pressão da Bósnia e controlar a bola pois não havia motivos para arriscar. Foi o que tentei fazer para ajudar a criar mais oportunidades de golo".O jogador do Wolverhampton ainda abordou o jogo com a Islândia e tentou desvalorizar o cansaço. "Estamos habituados a estes jogos seguidos. Vamos recuperar e pensar no próximo jogo", assegurou.