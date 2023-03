Marcelo e António Costa satisfeitos com triunfo: «Um dia muito feliz, ambiente excecional»

Portugal esteve representado ao mais alto nível no duelo com o Luxemburgo , com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa presentes nas bancadas do Stade de Luxembourg. Após o encontro, que a Seleção venceu por 6-0, o presidente da República assumiu-se com dupla satisfação."Estamos muito felizes. Foi de facto um dia muito feliz, um ambiente excecional. O Luxemburgo é excecional para os portugueses. Viram como os portugueses cantaram o hino... Os luxemburgueses tratam bem os portugueses. Houve um espírito muito bom. Valeu a pena. Agora é preciso que os portugueses participem nas eleições locais. O Grão-Duque veio ao futebol, o que é raríssimo, o governo esteve todo presente, a oposição também. As relações ficaram melhores. Viemos cá com o objetivo dos portugueses votarem e de Portugal ganhar", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.Já António Costa seguiu no mesmo discurso e até fez uma recomendação... gastronómica. "Contente e satisfeito. Grande jogo do futebol. [Ao intervalo] Fomos à procura de um cachorro para comer e recomendo as salsichas luxemburguesa. Boa forma de arrancar qualificação, com esta força e a jogar desta forma bonita. O Grão Duque disse que tinha sido um prazer ver uma equipa jogar tão bem. Estão todos de parabéns".