Marcelo Rebelo de Sousa rendido à goleada da Seleção: «Foi um grande espetáculo e um grande resultado»

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente no triunfo 'gordo' de Portugal frente ao Luxemburgo, por 9-0 e, no final da partida, mostrou-se rendido à exibição da equipa das quinas."Há muito tempo que não me lembro de uma primeira parte tão boa da equipa nacional. Na segunda parte, [a equipa] foi subindo de rendimento. Foi um grande espetáculo e um grande resultado. A única coisa que incómoda é que temos muitos portugueses no Luxemburgo. Talvez tenha sido pesado demais para o Luxemburgo. Jogámos muito bem. Todos os golos foram bons. Jogou-se depressa, com imaginação. Foi uma noite em que correu tudo bem. Não há dúvida de que é uma goleada histórica", afirmou o chefe de Estado.