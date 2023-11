Matheus Nunes falha último treino da Seleção Nacional antes do jogo com o Liechtenstein

O médio Matheus Nunes falhou esta quarta-feira o derradeiro treino da Seleção Nacional antes do duelo com o Liechtenstein e está em avaliação pelo departamento clínico, enquanto o defesa Raphaël Guerreiro prosseguiu a recuperação no ginásio.

O futebolista dos ingleses do Manchester City apresentou queixas musculares após o apronto de terça-feira e encontra-se em dúvida para os dois últimos jogos do Grupo J de apuramento para o Euro'2024, sendo a maior ausência do apronto matinal de hoje, que se realizou, como habitual, no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já o lateral esquerdo Raphaël Guerreiro, que atua nos alemães do Bayern de Munique, voltou a ficar pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação, depois de entrar na lista de convocados em vez de Nélson Semedo, que se lesionou ao serviço do Wolverhampton.

Desta forma, o selecionador Roberto Martínez pôde contar no treino com os restantes 19 jogadores de campo - que, nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, realizaram exercícios com e sem bola -, mais os guarda-redes Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá, que fizeram trabalho específico junto de uma baliza, no relvado secundário.

A equipa das quinas viaja ainda hoje para Zurique, na Suíça, num voo agendado para as 14h30, sendo que, na chegada a Vaduz, no Liechtenstein, o selecionador e um atleta a designar estarão presentes na conferência de imprensa de antevisão desse encontro.

A Seleção Nacional entra em campo já apurada e com o primeiro lugar do agrupamento garantido, num duelo que terá início às 20h45 locais (19h45 em Lisboa) de quinta-feira, em Vaduz, da nona e penúltima ronda do apuramento para o Campeonato da Europa.

Após o encontro em Vaduz, Portugal conclui a fase de apuramento no domingo, frente à congénere da Islândia, em partida agendada para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Portugal lidera com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda colocada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta classificada, com 10, à frente da Bósnia-Herzegovina, que tem nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.