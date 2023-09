Mbappé dribla a conferência

Mbappé driblou a conferência de lançamento do duelo de hoje (19h45), em Paris, entre a França, líder cem por cento vitoriosa no Grupo B, e a Irlanda. Porquê? Para não ser confrontado com questões... sobre o PSG. "Na última conferência aqui não lhe fizeram muitas perguntas sobre a seleção. Ora, eu defendo sempre o interesse do coletivo. Mas pronto, o Kylian está muito bem. Já fez alguns jogos pelo clube e está aqui connosco com o estatuto de capitão", disse Didier Deschamps, o selecionador, lembrando que a Irlanda, apesar de derrotada (0-1), colocou muitas problemas à França em Dublin: "Se não fosse a parada espectacular do Maignan talvez o resultado fosse outro..."

Griezmann foi pragmático. "Será um jogo muito importante, mas não decisivo. Mesmo que ganhemos não podemos entrar em ‘roda livre’. O Mbappé? Atravessou uma tempestade no verão, mas já superou as dificuldades. Melhor para nós e para o PSG", disse o vice-capitão.





A dececionante Holanda tem hoje um importante jogo com a Grécia, em Eindhoven, tendo o seu timoneiro, Ronald Koeman, comentado as palavras de Van Gaal, o qual disse que a vitória da Argentina de Messi no Mundial foi premeditada. "Houve alturas, quando dirigia o Barça, em que tinha a sensação de que o Real era mais favorecido. Mas se não o consegues provar, é melhor não o dizeres!"