Líder do Grupo B, a França apadrinha hoje em Dublin a estreia da Irlanda, numa partida arbitrada por Artur Soares Dias. Quinto melhor marcador da história dos bleus, com 38 golos, Mbappé é a principal arma de Didier Deschamps e promete tentar aproximar-se de Platini (41), que ocupa a quarta posição na lista dos goleadores.





"Quero continuar a minha caminhada até ao topo [no trono está Giroud com 53 tentos]. Platini é uma lenda do futebol francês. Quero prosseguir o meu caminho e esse trajeto passa por Platini", anota o craque do PSG, o qual é agora o capitão da França: "Senti o grupo muito unido ao longo da semana, não precisei de intervir. Menos trabalho para mim, melhor para todos nós!"