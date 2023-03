Mica Pinto: «João Mário contou-me como joga Portugal»

Mica Pinto coincidiu com João Mário na Academia de Alcochete. Juntos cresceram como jogadores do Sporting e foi com o internacional português, a alinhar pelo Benfica agora, que o internacional luxemburguês falou, antes do embate entre as duas seleções, no domingo."Ele disse-me como Portugal vai jogar sob o comando de Roberto Martínez. Por isso não fiquei surpreendido com o desempenho contra o Liechtenstein. Alguns acham que o novo sistema seria mais defensivo, mas eu não acho. Pelo contrário: acredito que os portugueses podem agora desenvolver ainda melhor o seu potencial ofensivo porque as qualidades dos alas Guerreiro, Cancelo e Nuno Mendes entram melhor no jogo. São mais perigosos do que no tradicional sistema 4x3x3", vincou em declarações citadas pelo jornal 'Tageblatt'.O defesa, de 29 anos, garante que a ligação a Portugal desvaneceu-se, depois de ter sido internacional pela equipa das quinas até à seleção sub-20. "Na verdade, é quase como qualquer outro jogo. Sinto-me um luxemburguês e já não tenho parentes em Portugal", assumiu o jogador do Sparta de Roterdão que fez a estreia pelo Luxemburgo em 2020.Mica Pinto espera agora um dia mau de Portugal no jogo de qualificação para o Euro'2024. "Temos de acreditar em nós. Temos uma boa equipa, jogamos diante dos nossos adeptos e, de vez em quando, até as equipas de topo têm um dia mau", reiterou.