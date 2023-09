Multidão para ver Cristiano Ronaldo

Antes do encontro, na chegada ao aeroporto, Cristiano Ronaldo tinha sido o foco dos adeptos, cenário que se repetiu, quer antes quer durante o jogo de ontem. Foram milhares os eslovacos que rumaram ao Estádio Nacional com camisolas de CR7, algumas do Real Madrid, outras do Sporting ou Al Nassr e até... da Seleção. No final, o avançado de 38 anos destacou este duelo. "Vitória muito importante num jogo difícil. Seguimos invencíveis!"