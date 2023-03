«Não deveria ser assim»: Presidente da Federação Polaca reage à estreia de Fernando Santos

To nie tak powinno wygladac. Czesi dzis lepsi, a my mielismy zbyt malo argumentów. Licze na szybka reakcje juz w poniedzialek. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) March 24, 2023

Fernando Santos estreou-se esta sexta-feira no comando técnico da Seleção polaca com uma surpreendente derrota (diante da República Checa, em jogo da primeira ronda do Grupo E da fase de qualificação para o Europeu de 2024.Momentos após o final do encontro em Praga, Cezary Kulesza, presidente da Federação Polaca de Futebol, deixou uma mensagem nas redes sociais, pedindo uma "resposta rápida na segunda-feira"."Não deveria ser assim. Os checos foram melhores hoje e nós não tivemos grandes hipóteses para discutir [o resultado]. Aguardo uma resposta rápida na segunda-feira", escreveu.