Nunca é tarde para começar: jogador de San Marino pode estrear-se na seleção aos... 40 anos

Aos 40 anos, é habitual os jogadores de futebol estarem a disputar as suas derradeiras partidas, seja nos clubes como nas seleções, e também a ponderar aquilo momento que tantos temem: o pendurar das chuteiras e a retirada. Mas há sempre exceções à regra. Como o caso de Roberto Di Maio, defesa do La Fiorita, que poderá na quinta-feira, diante da Irlanda do Norte, estrear-se pela seleção de San Marino. Sim... aos 40 anos!Natural de Nápoles, o defensor há muito que vive no micro-estado e até se casou por lá, mas apenas agora, mais de dez anos depois de se ter mudado, conseguiu a cidadania. E, por isso, apenas agora surge numa convocatória de Fabrizio Costantini. Se efetivamente se estrear, Di Maio será um dos velhos de sempre a fazer o primeiro jogo internacional da carreira, o que desde logo lhe reservará um lugar na história.