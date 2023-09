O onze de Portugal para a receção ao Luxemburgo: há várias novidades na Seleção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal recebe esta tarde, às 19h45, o Luxemburgo, num jogo da 6.ª jornada do grupo J de apuramento para o Euro'2024. Estas são as escolhas de Roberto Martínez para este encontro, que será disputado no Estádio Algarve.Diogo Costa; Nelson Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Dalot; Danilo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva; Diogo Jota, Rafael Leão e Gonçalo RamosSuplentes: Rui Patrício (GR), José Sá (GR), António Silva, Toti Gomes, João Palhinha, Pedro Neto, João Félix, Ricardo Horta, Otávio, Rúben Neves, João Cancelo e Vitinha.: Moris; Bohnert, Jans, Chanot, Mahmutovic e Mica Pinto; Borges Sanches, Rupil, Leandro Barreiro e Sinani; Curci.Suplentes: Schon (GR), Pereira (GR), Gerson, Ikene, Dardari, V. Thill, Carlson, Korac, Dzogovic, Elshan, S. Thill e M. Martins.Siga o jogo AQUI