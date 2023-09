Passo de gigante à vista

A Inglaterra é uma das equipas só com vitórias na qualificação e tem hoje um duro teste no Grupo C. Em Wroclaw (Polónia), casa emprestada da Ucrânia, a seleção inglesa pode mesmo dar um passo de gigante rumo ao apuramento: em caso de triunfo, poderá festejar já na terça-feira (sem jogar) se a Itália vencer os ucranianos e a Macedónia do Norte não ganhar os dois jogos desta dupla jornada, sendo que hoje defronta precisamente os italianos.

O dia marca precisamente a estreia de Luciano Spalletti ao comando da Itália. Em Skopje, o sucessor de Roberto Mancini sabe que não pode falhar. "A nossa história como seleção é bela, mas com algumas feridas. Temos que curar essas feridas", alertou o técnico que não poderá contar hoje com Chiesa e Pellegrini devido a lesões.