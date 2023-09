Pedro Neto feliz pela aposta: «O míster confiou no meu trabalho e sinto-me confortável»

Pela primeira vez no reinado de Roberto Martínez no comando técnico da Seleção, Pedro Neto foi aposta do técnico e, na zona mista, louvou o voto de confiança. "Sinto que estou a trabalhar bem, o míster confiou no meu trabalho e sinto-me confortável. Coube-me ir lá para dentro e ajudar a equipa", frisou o extremo do Wolverhampton, de 23 anos, que não abordou um alegado interesse do Sporting – "não comento isso" –, antes de falar da ausência de CR7. "Temos opções de qualidade", vincou.