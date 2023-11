Portugal-Islândia, 2-0: o duelo em 5 factos

Portugal derrotou a Islândia por 2-0 e fechou a qualificação com registo 100% vitorioso, num jogo a partir do qual a GoalPoint destaca alguns dados.60 - Portugal fechou a campanha somando o seu máximo de ações na área contrária num jogo da qualificação (60) e 23 remates, 11 enquadrados. Parece muito, mas na realidade Portugal criou apenas 2 Golos Esperados (2,03 xG), precisamente os que conseguiu marcar9 - Bruno Fernandes voltou a ser o ‘comandante’ que foi durante toda a campanha, com nove dos 23 disparos lusos a serem criados pelo número 8 da Selecção. Dos seus pés saiu o golaço inaugural (com apenas 4% de expectativa de golo), outros dois remates e ainda seis passes para finalização. Patrão14 - Não faltaram pontapés de canto a Portugal, ao todo 14, o máximo que a Selecção conseguiu num jogo de apuramento para o Euro’2024, mas ainda longe do valor mais alto da qualificação, uns surpreendentes 20 cantos somados pela Bulgária na visita à Lituânia12 - João Cancelo já tinha estado bem frente ao Liecthenstein e voltou a mostrar uma rotação acima da maioria frente à Islândia. O lateral venceu 12 duelos (máximo do jogo), cinco deles em drible (igualmente máximo) e ainda tentou o remate por 3 ocasiões0 - A equipa bem tentou levar Cristiano Ronaldo ao golo, por vezes em demasia (23 passes recebidos), mas com uma curiosa exceção: Bernardo Silva saiu aos 62 minutos com 39 passes entregues (91%), mas nenhum deles para CR7. No plano oposto surgiu João Cancelo, o jogador que mais tentou servir o ‘7’ português, com seis passes