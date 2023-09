Portugal-Luxemburgo: Assistência fantástica de Bruno Fernandes e Diogo Jota faz o 5-0

Novo golo de Portugal frente ao Luxemburgo e nova assistência de Bruno Fernandes. O médio do Manchester United está imparável no que toca a servir os companheiros de equipa esta noite com Diogo Jota a ser o mais recente beneficiado. O avançado do Liverpool aproveitou bem o espaço nas costas da última linha do Luxemburgo, controlou o esférico e atirou com precisão para o 5-0 no marcador.