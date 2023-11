Portugal será cabeça-de-série: os potes para o sorteio da fase final do Euro'2024

Terminou a fase de grupos de apuramento para a fase final do Euro'2024. Portugal, já qualificado há algumas semanas e como vencedor de grupo, será cabeça-de-série no sorteio agendado para 2 de dezembro - evitando assim outras das principais seleções do Velho Continente. O sorteio decorrerá ainda com três vagas por atribuir, resultantes dos playoffs que terão lugar apenas em março do próximo ano.Consulte, em baixo, os potes e os duelos do playoff.- Alemanha (anfitrião)- PORTUGAL (1.º grupo J - 24 pontos*)- França (1.º grupo B - 22 pontos)- Espanha (1.º grupo A - 21 pontos)- Bélgica (1.º grupo F - 20 pontos)- Inglaterra (1.º grupo C - 20 pontos)- Hungria (1.º grupo G - 18 pontos)- Dinamarca (1.º grupo H - 16 pontos)- Albânia (1.º grupo E - 15 pontos)- Áustria (2.º grupo F - 19 pontos)- Turquia (2.º grupo D - 17 pontos)- Roménia (1.º grupo I - 22 pontos)- Escócia (2.º grupo A - 17 pontos)- Eslovénia (2.º grupo H - 16 pontos)- Eslováquia (2.º grupo J - 16 pontos)- República Checa (2.º grupo E - 15 pontos)- Holanda (2.º grupo B - 15 pontos)- Croácia (2.º grupo D - 16 pontos)- Sérvia (2.º grupo G - 14 pontos)- Itália (2.º grupo C - 14 pontos)- Suíça (2.º grupo I - 17 pontos)- Vencedor playoff A- Vencedor playoff B- Vencedor playoff C*Resultados contra os sextos classificados não contam para a pontuação final deste ranking que define os potesCaminho A- Polónia-Estónia, 21 de março- Gales-a definir, 21 de março- Final, 26 marçoCaminho B- Israel-a definir, 21 de março- Bósnia-a definir, 21 de março- Final, 26 marçoCaminho C- Geórgia-Luxemburgo, 21 de março- Grécia-Cazaquistão, 21 de março- Final, 26 março