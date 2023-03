Presidente da federação polaca após primeira vitória de Fernando Santos: «Temos muito trabalho a fazer»

Najwazniejsze bylo dzis zwyciestwo. Podnieslismy sie po porazce, choc czeka nas duzo pracy nad sposobem gry. Mamy doswiadczonego selekcjonera, który rozpoczal proces przebudowy kadry i potrzebuje naszego zaufania. Dziekuje kibicom, którzy wspierali nas na @PGENarodowy i przed TV! — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) March 27, 2023

Depois da entrada em falso, com uma derrota diante da República Checa (3-1), Fernando Santos colocou a Polónia no trilho dos triunfos na qualificação para o Europeu de 2024 com uma vitória diante da Albânia, por 1-0. Mas o presidente da federação, Cezary Kulesza, avisa que ainda há muito trabalho a fazer."O mais importante foi a vitória. Recuperámos depois da derrota, embora ainda tenhamos muito trabalho a fazer na forma como jogamos. Temos um treinador experiente, que iniciou um processo de reconstrução da equipa e precisa da nossa confiança. Obrigado aos adeptos que nos apoiaram no estádio e pela televisão!", escreveu o líder federativo no Twitter.O próximo jogo de qualificação da Polónia para o Euro'2024 será diante da Moldávia, fora de portas, a 20 de junho.