Rancor de Koeman por Gravenberch

O grande jogo do Grupo B de sexta-feira é o Holanda-França, com Ronald Koeman a ser questionado porque não convocou Ryan Gravenberch, médio do Liverpool. A razão não podia ser mais direta. “Temos uma certa opinião sobre ele ter-se recusado de vir aos sub-21 em setembro”, atirou o selecionador holandês, recordando que o jovem de 21 anos não aceitou representar a equipa jovem, por querer concentrar-se no Liverpool. Mas apesar de estar fora, Koeman não fecha as portas ao médio: “Ele também não tem jogado muito em Inglaterra, mas continuo a achar que ele é um grande talento. Espero que possa evoluir e jogar mais”.

Do lado da França, que está perto do apuramento, há dois jogadores que podem estrear-se: Malo Gusto e Castello Lukeba, que renderam os lesionados Koundé, Upamecano e Disasi.