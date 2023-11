Raphaël Guerreiro foi o único ausente no treino da Seleção Nacional

O segundo dia de trabalho da Seleção Nacional tendo em vista os últimos dois jogos da fase de apuramento para o Euro'2024, contra Liechtenstein e Islândia, ficou marcado pela estreia em treino do lateral direito João Mário, do FC Porto, que ontem tinha chegado apenas no final da sessão, e ainda pela ausência de Raphaël Guerreiro, que não subiu ao relvado para fazer trabalho de recuperação.Depois de realizarem apenas exercícios de ativação muscular na segunda-feira, os jogadores já fizeram corrida no relvado e trabalharam com e sem bola durante os 15 minutos abertos à comunicação social. Antes do arranque, o capitão Cristiano Ronaldo esteve à conversa com o selecionador Roberto Martínez e o treinador adjunto Ricardo Carvalho durante alguns minutos e de forma bastante animada.De resto, João Carvalho, guarda-redes de 19 anos do Sp. Braga convocado por Rui Jorge para os sub-21, voltou a juntar-se ao trio de guardiões composto por Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá – o último será titular diante do Liechtenstein –, realizando trabalho específico à margem do grupo, junto de uma das balizas, sob indicações dos treinadores de guarda-redes Ricardo Pereira e Iñaki Vergara.