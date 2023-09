Ricardo Horta e o regresso à Seleção: «É sempre especial voltar, todos sonham estar aqui»

Ricardo Horta saltou do banco para colocar o seu nome na lista de marcadores do jogo com o Luxemburgo e no final da partida não escondeu a felicidade."Temos um grande grupo de jogadores, levamos todos os jogos muito a sério e este foi mais um. Encarámos muito bem o jogo, com muita seriedade e muita disciplina e o resultado acabou por ser bastante dilatado devido ao profissionalismo de todos", começou por referir o avançado do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, lembrando que é um privilégio representar Portugal: "É sempre especial voltar, todos sonham estar aqui. Tento fazer o meu trabalho. Sempre que sou chamado tento o meu melhor, tento ajudar a equipa e assim foi. Temos um grupo recheado de qualidade, de grandes jogadores, grandes homens e eu sou um privilegiado por estar aqui entre eles."Sobre a exibição da equipa, o camisola 15 confessou estar rendido à qualidade de jogo. "Para quem está de fora, ver esta seleção jogar é de encher o olho. E este jogo foi isto mesmo. Fizemos uma grande primeira parte com 4 golos, mas destaco a segunda porque não relaxámos, fomos sérios, respeitámos o adversário. Foi um grande jogo e um grande resultado", atirou o extremo, aos microfones da RTP, sublinhando: "O nosso objetivo é primeiro qualificarmo-nos. Sabemos que está próximo, mas ainda não está finalizado. Estamos no bom caminho, mas temos coisas a aperfeiçoar. Contra a Eslováquia sabemos que não fizemos um jogo ao nível que esta seleção pede e tem, tentámos dar resposta neste jogo e foi o que fizemos. Estamos de parabéns pelo resultado"Questionaod sobre o que disse o selecionador Roberto Martínez antes do jogo, Ricardo Horta revelou que o técnico pediu "para expor o talento e qualidade dentro de campo" e admitiu: "Foi isso que nós fizemos, seja contra quem for vamos tentar fazer isso: ganhar jogos, mostrar o talento que a seleção tem e levar Portugal à glória, que é o que queremos."