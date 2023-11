Ricardo Horta: «Não gostaria de estar na pele do selecionador. Temos muita qualidade»

Autor do segundo golo de Portugal diante da Islândia , Ricardo Horta realçou o feito histórico conseguido pela Seleção, ao terminar apenas com vitórias nesta qualificação para o Europeu de 2024."Um feito histórico, nunca tínhamos conseguido 10 vitórias. Era o principal objetivo. Começámos bem a fase de qualificação e acabámos muito bem também. É isto que podem esperar da nossa equipa", garantiu o jogador do Sp. Braga, à RTP.Diante dos islandeses, Horta precisou de apenas 4 minutos para marcar, algo que o próprio diz ser... apenas o seu trabalho. "Sempre que jogamos pela seleção tentamos ajudar o máximo possível. Calhou-me fazer o segundo golo e dar tranquilidade no jogo. Não gostaria de estar na pele do selecionador. Temos muita qualidade, há muitos jogadores que não estão aqui e têm muita qualidade. Não gostaria de estar no papel dele, mas pessoalmente dou o meu melhor para estar aqui sempre"A fechar, um olhar à fase final do Europeu. "Sabemos que no Euro só estão as grandes seleções, jogos de alto nível. Foi uma preparação esplêndida para chegarmos ao Euro no melhor nível e vencê-lo, que é o objetivo."À SportTV, o jogador dos minhtoso reforçou o discurso."Exigência? Sim. Qualificação plena, 10 jogos, 10 vitórias. Era o nosso objetivo inicial e foi cumprido. Não sei se há segredos. Tentamos dar sempre o nosso melhor, há dias que correm menos bem, mas acho que esta seleção tem mostrado muito futebol, muita qualidade e é este o nível que queremos apresentar no Europeu""São poucas as equipas que conseguem este feito. Somos equipa a ter em conta, com muita qualidade, com muita exigência principalmente entre nós próprios. Temos treinos muito competitivos para podermos chegar ao jogo e apresentarmos o melhor nível possível""Orgulho de estar numa seleção com muita qualidade, de estar neste espaço. Estão aqui muitos dos melhores jogadores do Mundo, uma das melhores seleções do Mundo na minha opinião. Para mim, é um orgulho e de tudo farei para continuar a ser chamado e poder ajudar"