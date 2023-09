Ricardo Horta precisou de apenas 6 minutos em campo para festejar frente ao Luxemburgo

Ricardo Horta entrou aos 61 minutos e precisou de apenas mais 6 para celebrar um golo com a camisola da Seleção Nacional. Portugal fez tudo bem e o extremo do Sp. Braga apareceu no coração da área do Luxemburgo para rematar um autêntico 'foguete' para o fundo das redes adversárias. A Seleção Nacional repete, para já, o resultado do primeiro jogo entre as duas seleções nesta fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024.