Roberto Martínez chamou 26 jogadores mas só leva 23 a Vaduz

Mais uma baixa no lote de jogadores que Roberto Martínez elegeu para a derradeira ronda da fase de apuramento para o Euro'2024 que Portugal já garantiu e vai encerrar com os jogos com o Liechtenstein (amanhã, quinta-feira) e a Islândia (dia 19).A poucas horas do embarque da comitiva portuguesa para Vaduz, capital do Liechtenstein, o selecionador nacional viu confirmar-se o pior cenário: Matheus Nunes, que apresentava queixas musculares e esteve sujeito a reavaliação médica, foi dado como "clinicamente inapto" pela Unidade de Saúde e Performance (USP) da FPF edos trabalhos da Seleção.Este foi, porém, a quinta dispensa verificada desde o início da preparação do duplo compromisso. Ainda antes do arranque dos trabalhos, na segunda-feira, houve três 'baixas': no sábado, dia 11, Roberto Martínez chamou Raphaël Guerreiro, do Bayer Munique, para suprir a ausência forçada de Nélson Semedo, que se lesionara num pé ao serviço do Wolverhampton que o impediria de ser opção para representar Poretugal; no dia seguinte, 12, eram dispensados Pepe e Rafael Leão, ambos com lesões musculares. Não foi chamado qualquer jogador para render o central do FC Porto ou o avançado do Milan.No primeiro dia de treinos na Cidade do Futebol, nova dispensa: Diogo Dalot, lateral do Manchester United pediu para ser libertado do compromisso com a Seleção, por estar na iminência de ser pai. O pedido foi aceite e a vaga foi preenchida pelo estreante João Mário, do FC Porto. Agora, foi a vez de Matheus Nunes ficar em terra, a horas do embarque para Vaduz.Contas feitas, Roberto Martínez chamou 26 jogadores para o duplo embate com Liechtenstein e Islândia e, face às várias contrariedades com que se foi deparando, e por opção, leva um grupo reduzido a 23.Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma);João Cancelo (Barcelona), João Mário (FC Porto), Raphaël Guerreiro (Bayern Munique), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting) e Toti Gomes (Wolverhampton);João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio (Al Nassr), Vitinha (PSG) e Bernardo Silva (Manchester City);Ricardo Horta (Sp. Braga), Bruma (Sp. Braga), João Félix (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG) e Diogo Jota (Liverpool).