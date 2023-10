Roberto Martínez divulga convocatória a 10 de novembro

O selecionador nacional, Roberto Martínez, vai anunciar no dia 10 de novembro a lista de convocados para os dois últimos jogos da fase de qualificação para o Euro'2024, contra Liechtenstein e Islândia.

O técnico espanhol divulgará a lista na Cidade do Futebol, às 12h30, em conferência de imprense. A equipa das quinas já está apurada para a fase final do Europeu, que vai realizar-se na Alemanha, tendo já assegurado o 1.º lugar do Grupo J. Portugal visita o Liechtenstein a 16 de novembro, às 19h45, e fecha a fase de apuramento em casa diante da Isândia. Esta partida será a 19 de novembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 19h45.





Também no dia 10 de novembro, o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, irá anunciar os eleitos para o duelo com a Grécia, em Tripoli, a 20 de novembro, em jogo da fase de qualificação para o Euro'2025.