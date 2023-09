Roberto Martínez e a goleada histórica de Portugal: «Os jogadores merecem o que aconteceu aqui hoje»

Roberto Martínez mostrou-se muito satisfeito com o compromisso que os jogadores demonstraram até ao apito final do Portugal-Luxemburgo.





Em declarações aos microfones da RTP, o selecionador nacional elogiou ainda o estágio que a Seleção Nacional fez. "Eu acho que foi perfeito mais porque os jogadores tiveram a mesma atitude até ao último minuto, é muito difícil continuar com a concentração máxima num jogo em que já tens quatro ou cinco golos de vantagem", começou por dizer Roberto Martínez.

Os números de Portugal neste apuramento

"É brutal. Para nós, é um ponto de partida, mas precisamos de continuar a trabalhar e melhorar como vimos contra a Eslováquia. O grupo tem continuidade, um esforço espetacular e isso permite ao grupo criar história. Os jogadores merecem o que aconteceu hoje. O resultado de hoje é o resultado de um trabalho muito duro. O estágio foi de alto nível e vamos continuar assim para outubro."

Exibição de excelência

"Acho que precisamos de jogar um jogo com 90 minutos de controlo. A fase com bola e sem bola precisa de ser muito bom. Sem bola, frente à Eslováquia, foi muito bom e hoje aconteceu com bola. Temos jogadores que podem acrescentar. Os jogadores que entraram desde o banco fizeram-no com uma grande entusiasmo e atitude", terminou.