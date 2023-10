Roberto Martínez explica substituição: «Rafael Leão teve problemas estomacais»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafael Leão pareceu frustrado na hora de deixar o relvado no Portugal-Eslováquia, sendo que, depois de cumprimentar Roberto Martínez, seguiu para os balneários. A explicação surgiu mais tarde, pela boca do selecionador."O Rafael Leão teve problemas estomacais. Não foi uma mudança tática", referiu Martínez. Após o apito final, o extremo esteve no relvado.