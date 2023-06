Roberto Martínez: «Gonçalo Ramos? É difícil estar apto para o jogo com a Bósnia»

Roberto Martínez revelou que Gonçalo Ramos deve falhar o jogo com a Bósnia, marcado para sábado ás 19h45 no Estádio da Luz."Falhou ontem o treino e penso que vai falhar hoje. É difícil estar apto para o jogo mas depois da conferência de imprensa vamos avaliar a situação. Não podemos correr riscos com os jogadores. E difícil para o Gonçalo estar no jogo", disse à Sport TV.