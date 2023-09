Roberto Martínez: «Gostei muito da atitude dos jogadores»

Portugal alcançou esta segunda-feira a maior goleada da sua história na receção ao Luxemburgo (), em jogo a contar para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024.Em declarações no final da partida disputada no Algarve, o selecionador Roberto Martínez sublinhou a importância do triunfo conseguido no Algarve. "É uma vitória muito importante porque podemos ter uma vantagem de 4 ou 5 golos e perder a concentração e não continuar até ao fim. Como treinador gostei muito da atitude dos jogadores e eles ficam com um lugar na história do futebol português", começou por referir o técnico, lembrando que todos os jogadores contam e que a nota artística chegou hoje: "Tivemos momento de falta de controlo do jogo, a concetração e compromisso permite-me ver que temos a oportunidade [de selar a qualificação na próxima jornada]. O talento é do mais alto nível do futebol Mundial. A atitude foi sempre boa desde o primeiro dia. A vitória foi muito importante para nós. Os jogadores no banco têm uma clara ideia do que podem acrescentar ao grupo. O futebol moderno tem 5 substituições e a atitude e o foco têm de ser até ao fim. Todos estão preparados para ajudar a equipa."