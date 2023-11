Roberto Martínez: «O talento individual é espetacular, mas para ganhar 10 jogos precisas de compromisso»

Roberto Martinez enalteceu naturalmente a caminhada histórica da seleção portuguesa nesta fase de apuramento para o Euro'2024 e explicou quais foram, no seu entender, os segredos para este trajeto. Após a Seleção Nacional bater (2-0) a Islândia em pleno Estádio José Alvalade, o técnico da turma das quinas, que já havia conseguido uma qualificação só com vitórias ao leme da congénere Bélgica, agradeceu o apoio dos adeptos e já apontou a mira para a grande competição, antecipando dificuldades na convocatória final."O futebol é coletivo e nós gostamos do talento individual. É importante para ganhar um jogo, mas para um apuramento histórico precisas de compromisso, de um balneário forte. Para um treinador é o aspeto que dá mais satisfação. Os dois apuramentos [a contar com o da Bélgica] foram importantes. No futebol crias memórias. O nosso apuramento é um passo para a frente e precisamos de crescer. Em março temos um estágio para preparar o Europeu. Gostaria de chegar ao Europeu no melhor nível. Convocatória? É muito difícil. Temos mais jogadores que tem valencias importantes. Temos mais de 30 que mostraram isso. É difícil. Trabalhar muito, muita informação, mas com tristeza pelos que não podem entrar", disse o Roberto Martínez, à RTP, complementando:"Hoje foi uma memória especial. Os adeptos criaram um ambiente espetacular e brutal. Temos que crescer. O europeu é diferente. Vamos jogar contra seleções que têm dos melhores jogadores do mundo. Temos que estar juntos e desfrutar do caminho. Prometemos trabalho e tentar tudo. Não podemos prometer mais do que o que conseguimos controlar."Estas ideias foram reforçadas logo de seguida, em declarações à SportTV. "O talento individual é espetacular, mas para ganhar 10 jogos precisas de compromisso e atitude. Os valores do balneário deixam-me satisfeito. Fizemos um jogo completo. Defendemos bem e com bola tivemos clareza. Fechamos o apuramento histórico com os nossos adeptos. A convocatória é o momento mais difícil para a equipa técnica. Tivemos mais de 30 jogadores que mostraram valências diferentes. Precisamos de tomar decisões tendo em conta o sorteio. É triste porque há mais jogadores que merecem", disse Roberto Martínez, questionado depois sobre o momento-chave desta qualificação."O primeiro momento no balneário. Há um compromisso. Manter os níveis é mais fácil. No futebol moderno, ganhar 10 jogos mostra a qualidade do grupo. Trabalhei muito como treinador de clube. É diferente de ser selecionador. A equipa técnica, treinador, presidente, podemos trabalhar muito, mas são os jogadores que utilizam a qualidade dentro de campo."