Roberto Martínez: «Precisamos de jogos como este para continuar a crescer»

Roberto Martínez assumiu as dificuldade que Portugal sentiu diante da Bósnia , as quais atribuiu essencialmente ao cansaço mental que os jogadores apresentam nesta fase da temporada. Ainda assim, à RTP, o selecionador nacional destacou a importância da vitória e também a necessidade de ter os futebolistas mais vezes juntos."Hoje foi um típico jogo de estágio de junho, com fadiga mental... Os jogadores estiveram a um alto nível fisicamente, mas era um jogo difícil contra uma equipa com ideias muito claras, que joga direto, com jogadores como Pjanic e Dzeko. Sabemos que a Bósnia tem muita qualidade. Nós precisamos de estar juntos, de aprender, de jogar como equipa. O jogo sem bola foi um esforço para o coletivo, que merece a vitória. O Diogo Costa teve um grande momento... Precisamos de jogos como este para continuar a crescer", assumiu."É sempre importante ter pela frente um adversário que joga com umas qualidades determinadas. A nossa grande vantagem é termos um balneário com muitas possibilidades, para adaptar ao jogo e nunca ter de ser demasiado complicados com as nossas preparações. Hoje acho que cada jogador jogou para a equipa. Estou muito satisfeito com a conduta e esforço deles. Mas precisamos de melhorar muito na direção do jogo. Hoje perdemos a bola em zonas em que não podemos perder, demos oportunidades para o contra-ataque... Tem a ver com o adversário, que fez um bom trabalho defensivo, mas também com a fadiga mental. É uma vitória com 3 golos, sem sofrer. Agora é descansar e pensar na Islândia", disse.E em relação a esse jogo, Martínez assume ser "possível" haver mudanças na equipa, mas por agora a ideia é outra. "Mas agora devemos desfrutar da vitória. O ambiente foi espectacular. Acho que os adeptos estão contentes. Depois pensamos na Islândia."