Rúben Dias: «Não há grupos fáceis no contexto de um Europeu»

Rúben Dias analisou esta terça-feira, em entrevista à Sport TV, os adversários de Portugal na fase de grupos do Euro'2024 - Turquia, República Checa e o vencedor do playoff C, onde estão Geórgia, Grécia, Cazaquistão e Luxemburgo -, assegurando que no contexto de uma grande competição de seleções "não há jogos fáceis"."Não há grupos fáceis no contexto de um Europeu. Toda a gente tem noção da dificuldade que é conseguir um apuramento para uma fase final de um Europeu e, como tal, não vejo jogos fáceis. Em relação a ficar feliz pelo grupo, nunca vou estar 100% de acordo. Não vou fingir que não temos um grupo melhor ou mais acessível do que no último Europeu. Isso dá-nos uma tranquilidade diferente, mas sem nunca deixar de pensar nas dificuldades que vamos encontrar. Esse é o primeiro erro que podemos cometer, achar que vai ser mais fácil. Aí vamos estar a jogar contra nós próprios. [Precisamos de] Encarar as coisas a sério, porque só no nosso melhor podemos tornar as coisas mais fáceis. Boas perspetivas, mas ainda há muito por jogar até lá", referiu o central, que atua no Manchester City.Refira-se que a Seleção Nacional arranca a participação no Euro'2024 no dia 18 de junho, em Leipzig, frente aos checos.