Seleção da Bósnia chega a Portugal ao final da noite

O avião que transporta a seleção da Bósnia até Portugal vai aterrar no Aeroporto de Lisboa por volta das 22h30 desta sexta-feira, conforme anunciou a FPF: "Devido ao atraso relacionado com a ligação aérea, a Bósnia e Herzegovina - que defronta Portugal neste sábado, no Estádio do Sport Lisboa e Benfica – só chegará ao Aeroporto de Lisboa esta sexta-feira cerca das 22h30, estando disponíveis para contactos com os jornalistas à chegada."Recorde-se que os referidos problemas relacionados com a ligação aérea para Portugal já tinham levado ao cancelamento do treino e da conferência de imprensa da seleção dos balcãs no Estádio da Luz. Por esse motivo, o selecionador Faruk Hadžibegic anteviu o encontro de amanhã ainda no país natal.