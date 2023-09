Seleção espanhola já está na Geórgia mas as chuteiras... ficaram todas em Madrid

A seleção espanhola aterrou na tarde de quarta-feira em Tbilisi, onde na sexta-feira defronta a seleção da Geórgia, mas para trás ficou todo o material desportivo essencial, nomeadamente chuteiras, luvas e bolas. O contentor onde seguiam todo esse equipamento, imprescindível para treinar e também para os jogadores jogarem, ficou em Madrid, devendo apenas chegar esta noite à capital georgiana.Por isso, ao invés de fazer um treino de preparação com bola na véspera da partida, o selecionador Luis de la Fuente foi obrigado a dar uma sessão diferente, na qual a bola esteve ausente e em que os jogadores trabalharam no relvado... com sapatilhas. Ao que tudo indica, haverá mais um treino na manhã do dia de jogo, este em princípio já com chuteiras, luvas e bolas para todos...