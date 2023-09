Seleção espanhola pagou 200 mil euros para levar chuteiras para Tbilisi

Um esquecimento que saiu bastante caro. Segundo o jornal 'AS', a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) teve de pagar cerca de 200 mil euros para levar até Tbilisi, a tempo do jogo desta tarde com a Geórgia, as chuteiras e todo o material desportivo que, por esquecimento, ficou em Las Rozas, nos arredores de Madrid.Segundo o jornal espanhol, a RFEF fretou mesmo um jato privado, da companhia Gestair, para fazer o transporte de todo o material essencial para os jogadores alinharem da forma mais cómoda diante dos georgianos. Confrontada com a informação, a RFEF não confirmou o pagamento de tal verba, mas esclareceu que o avião em causa partiu de Madrid rumo a Istambul, onde iria recolher uma outra pessoa e, por isso, o custo teria sido reduzido. Uma versão que, refira-se, a imprensa espanhola não parece estar a dar como válida.Apesar deste percalço - o material apenas chegou esta madrugada -, a seleção espanhola viria a golear a Geórgia por claros 7-1.