Selecionador do Liechtenstein e a titularidade de Ronaldo: «Metia-o a jogar... mas na nossa equipa!»

Rene Pauritsch, selecionador do Liechtenstein, garante que vai tentar dificultar ao máximo a tarefa da Seleção Nacional amanhã, no arranque da fase de apuramento para o Euro'2024, assumindo que repetir o resultado (2-2) de outubro de 2004, na qualificação para o Mundial'2006, seria histórico. "Isso seria o nosso sonho, mas os tempos mudaram. Estamos a atravessar uma grande mudança, temos jogadores novos e menos profissionais do que antes. Vamos dar o nosso melhor e jogar de peito aberto amanhã", sublinhou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.O técnico interino, que substituiu Martin Stocklasa – saiu em fevereiro para o Vaduz – não considera que o encontro seja mais complicado pelo facto de marcar a estreia de Roberto Martínez: "Para mim não é nenhuma desvantagem. Ele irá motivar muito os seus jogadores e vão colocar a carne toda no assador. Não vai ser fácil e do outro lado estará um novo treinador que vai tentar deixar uma boa primeira impressão."Questionado se colocaria Cristiano Ronaldo entre os titulares caso estivesse no papel do técnico espanhol, Pauritsch foi… sincero. "Eu metia-o a jogar, mas pelo Liechtenstein [risos]! Claro que Portugal é diferente de nós, tem muitos jogadores de grande valia e é uma decisão difícil [para o técnico]. Para nós não vai fazer grande diferença, até porque será sempre uma tarefa hercúlea", vincou.Quem também falou foi o avançado Philip Gassner, que deu a ‘receita’ para tentar travar a equipa das quinas. "Não é a primeira vez que defrontamos um adversário forte. Temos uma defesa compacta e vamos tentar dificultar as coisas a Portugal, fechando os blocos e esperando não levar uma goleada. Já mostrámos que podemos enfrentar grandes seleções como a Alemanha e obter um resultado aceitável. Queremos desfrutar do jogo, mas não nos vamos render", remata, admitindo que marcar um golo de honra "seria fabuloso".