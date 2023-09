Selecionador do Luxemburgo e o duelo com Portugal: «É preciso uma pontinha de sorte»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador Luc Holtz defendeu este domingo que o Luxemburgo precisa de "uma pontinha de sorte" contra Portugal, na sexta jornada do Grupo J de qualificação do Euro2024 em futebol, e garantiu que vai à "luta" em busca de "surpresa".

"É preciso uma pontinha de sorte durante o jogo. Se não tivermos, o jogo vai correr mal. Sabemos que teremos pela frente a equipa mais forte do grupo, mas no futebol há sempre surpresas, embora não saiba se haverá amanhã [segunda-feira] ou não", começou por dizer o técnico, de 54 anos, em conferência de imprensa.

Para Luc Holtz, o selecionador de Portugal, Roberto Martínez, "pode escolher qualquer um dos 23 convocados" para o onze titular e o "contexto será sempre difícil" para os visitantes, pelo que "é preciso ir à luta".

"É um jogo que tem de ser jogado, sabendo da qualidade que temos à nossa frente. Já tivemos jogos difíceis com Portugal e não vai ser diferente. Precisamos de ter atitude e estar comprometidos", perspetivou.

O técnico recordou, depois, o encontro disputado em março no Luxemburgo, onde o contexto ficou "absolutamente difícil" antes dos 30 minutos da primeira parte.

"O jogo em casa, de facto, começou muito mal. Primeiros minutos até estivemos dentro do jogo, jogámos bem, mas ao fim de 25 minutos já estavam 4-0 e não havia jogo. Afetou a moral dos jogadores, perdemos a confiança e motivação. Mas a reação que o grupo teve após estes jogos foi incrível", terminou.

Após cinco jornadas, Portugal lidera o Grupo J com 15 pontos, cinco pontos mais que Eslováquia e Luxemburgo, que partilham o segundo lugar, e nove que a Bósnia-Herzegovina, quarto. A Islândia é quinta posicionada, com três, enquanto o Liechtenstein continua em último a zero.

O Portugal-Luxemburgo está agendado para segunda-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem do inglês John Brooks.