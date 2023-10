Selecionador do Luxemburgo: «Pergunto-me como é que o treinador eslovaco vai começar o jogo no Porto»

O Luxemburgo joga hoje na Islândia com o sonho de um apuramento inédito bem vivo. A apenas três pontos da Eslováquia, as duas equipas jogam na segunda-feira no Grão Ducado. "Pergunto-me como é que o treinador eslovaco vai começar o jogo no Porto", atirou o selecionador luxemburguês Luc Holtz. "Será que vai pedir à equipa que se mande de cabeça, mesmo que isso signifique um maior cansaço para o jogo no Luxemburgo? Não sei a resposta."