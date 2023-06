Serhiy Rebrov é o novo selecionador da Ucrânia

Serhiy Rebrov is new head coach of the National Team of Ukraine pic.twitter.com/iWQhvK4B9k — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 7, 2023

A Federação de Futebol da Ucrânia apresentou esta quarta-feira Serhiy Rebrov como o seu novo selecionador. O treinador de 49 anos assinou contrato até 2026 e dedicou as suas primeiras palavras às Forças Armadas do país, abordando de seguida os jogos de qualificação para o Euro'2024."Primeiro de tudo, quero agradecer às Forças Armadas da Ucrânia por defenderem a nossa independência e por permitirem que possamos estar aqui. Estou satisfeito por regressar à Ucrânia e por poder trabalhar no meu país. A minha família também está a voltar e estou contente que a minha mulher tenha aceitado esta decisão [assumir cargo de selecionador]", disse o treinador.Com a qualificação para o Europeu'2024 à porta, o técnico considera que o tempo que dispõe para a preparação dos jogos não é o ideal, mas ainda assim aceita as limitações. "Não existe nada a fazer. Queria começar mais cedo, mas não é possível. Temos de trabalhar nas datas que temos", concluiu.A Ucrânia vai disputar um particular com a Alemanha (segunda-feira, às 17h) e começa dia 16 frente à Macedónia do Norte uma sequência de dois jogos referentes à qualificação para o Euro'2024.