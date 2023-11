Sérvia empata com Bulgária e garante apuramento para o Euro'2024

A Sérvia garantiu este domingo o apuramento para o Euro’2024 após empatar com a Bulgária (2-2) e juntou-se às outras 16 equipas que também já têm passaporte para a competição que se vai realizar na Alemanha.Os sérvios inauguraram o marcador aos 17 minutos por intermédio de Milos Veljkovic com assistência do antigo jogador do Sporting Gudelj. Na segunda parte, os búlgaros chegaram ao empate por Georgi Rusev (59’) e deram a volta ao marcador por Kiril Despodov (69’). Na reta final do jogo, Srdjan Babic fez o golo da igualdade e selou o resultado em 2-2.Com este resultado, a Sérvia ficou em 2.º lugar no grupo G, com 14 pontos, menos quatro do que a Hungria, que já tinha garantido o apuramento.Alemanha; Bélgica; França; Portugal; Turquia; Espanha; Escócia; Áustria; Hungria; Eslováquia; Albânia ; Dinamarca; Holanda; Roménia; Suíça; Sérvia