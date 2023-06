Southgate antevê partida com Macedónia do Norte: «Teremos um desafio aliciante pela frente»

Join us live from @ManUtd's training ground as @LukeShaw23 and Gareth Southgate speak to the media! ? https://t.co/D8h7TG8z1h — England (@England) June 18, 2023

A Inglaterra defronta esta segunda-feira, pelas 19h45, a congénre da Macedónia do Norte, numa partida de qualificação na qual o técnico Gareth Southgate assume ter alguma dificuldade para escolher quem irá jogar, especialmente tendo em conta as características do adversário."É sempre difícil escolher a equipa, temos um plantel denso e com muita qualidade. Como sempre, vamos escolher quem joga com base na nossa oposição. Temos de estar bem para ganhar o jogo", afirmou o técnico, sublinhando em seguida: "Teremos um desafio aliciante pela frente, a Macedónia do Norte tem uma equipa com bons jogadores".No que diz respeito a rumores de mercado, Southgate acredita que não é oportuno pensar nessas questões, pois no seu entender o foco dos jogadores deve estar na partida frente à Macedónia. "Não senti necessidade de dizer nada sobre transferências e rumores, estas coisas ocorrem no seu tempo natural, não vale a pena 'encher a cabeça' com isso. Eles não podem controlar nada. Temos de estar focados no nosso jogo e conseguir os três pontos", concluiu.