Sterling vai falhar jogos contra Malta e Macedónia do Norte de qualificação para o Euro'2024

Here we go.



Your #ThreeLions squad for June! — England (@England) May 24, 2023

Gareth Southgate, selecionador inglês, anunciou esta quarta-feira a lista de convocados para os confrontos com Malta e Macedónia do Norte, a contar para a fase de qualificação para o Europeu de 2024. Entre os 25 jogadores chamados pelo selecionador, de salientar a ausência de Raheem Sterling, avançado do Chelsea que conta com mais de 80 internacionalizações (82) pelos Três Leões, e para a estreia de Eberechi Eze na convocatória.Guarda-redes: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) e Aaron Ramsdale (Arsenal);Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United) e Kyle Walker (Manchester City);Médios: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eberechi Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City) e Declan Rice (West Ham)Avançados: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), James Maddison (Leicester City), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) e Callum Wilson (Newcastle);