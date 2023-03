Treinador de guarda-redes do Liechtenstein preferiu luvas de Rui Patrício à camisola de Ronaldo

View this post on Instagram A post shared by Sebastian Selke (@selkesebastian)

Sebastian Selke saiu de Alvalade com alguns motivos para sorrir, pese a derrota (0-4) do Liechtenstein contra Portugal, há exatamente uma semana, no arranque da qualificação para o Euro'2024. O treinador de guarda-redes da seleção daquele principado conseguiu um dos seus objetivos: ficar com as luvas de Rui Patrício.Selke, um antigo guarda-redes alemão, hoje com 49 anos, coleciona luvas de guardiões para dar ao seu filho. De resto, no seu Instagram estão expostos alguns dos 'troféus' conquistados ao longo do tempo. O mais recente foi adquirido após essa partida com a Seleção Nacional onde, apesar da presença de Cristiano Ronaldo, o objetivo de Selke foi outro. "Não houve aperto de mão nem fotos [com Ronaldo]. Mas a verdade é que eu não estava para aí virado", começou por dizer ao site 'AZ', destacando que era com Patrício que queria falar: "Consegui tirar o pó de um par de luvas [do guarda-redes português]."A camisola de CR7, essa, ficou para o capitão Nicolas Hasler. "Ele foi até ao balneário pedir-lha e claro que ele acedeu. Foi um excelente troféu para o Nicolas."