Treino e conferência de imprensa da Bósnia cancelados

O treino e da conferência de imprensa da seleção da Bósnia e Herzegovina, previstos para esta tarde no Estádio da Luz, foram cancelados devido a problemas relacionados com a ligação aérea para Portugal.Já quanto ao programa da Seleção Nacional, mantém-se o programa: conferência de imprensa às 17h15 e treino às 18 horas (15 minutos abertos à comunicação social), ambos na Cidade do Futebol.