Trubin: «Jogámos como uma verdadeira equipa e um país unido»

O guarda-redes Trubin é o homem do momento na seleção da Ucrânia, tendo sido eleito o MVP no triunfo (2-0) sobre a Macedónia do Norte, resultado que mantém a equipa na corrida pelo apuramento para o Europeu'2024. "Claro que é bom que os adeptos me tenham escolhido como o Leão do jogo, mas o mais importante é que a equipa venceu. Acredito que todos deram a sua contribuição máxima. Se fosse possível, então essa recompensa deveria ser dividida partes iguais para cada elemento da equipe, já que todos tentaram", afirmou o jogador do Benfica em declarações à 'Sport.ua'.De volta à titularidade na seleção, Trubin analisou de seguida o encontro disputado em Praga (Rep. Checa) devido à invasão russa. "Claro que houve erros, mas jogámos realmente como uma verdadeira equipa, como um país unido. Lutámos, faltou alguma coisa em alguns momentos, mas lutámos como um todo. Então acho que merecemos essa vitória e continuaremos a preparar-nos", afirmou Trubin. Questionado se Sudakov teve sorte no remate desviado que deu o 1-0, o guardião foi direto. "Sem remates não há golos. Ele trabalha com persistência, então esse objetivo é o resultado do seu trabalho. Estou muito feliz por ele, deixo-o marcar em todos os jogos, sou totalmente a favor", referiu, bem disposto, elogiando o homólogo macedónio: "Algumas defesas que fez são de classe mundial."O guarda-redes dos encarnados admitiu que "houve períodos complicados". "Depois do primeiro golo, sobretudo nos últimos 10-15 minutos, os macedónios não tinham nada a perder, pressionaram-nos, mas sobrevivemos", afirmou, brincando com o lance vistoso que culminou no 2-0 de Karavaiev já no período de compensações. "Eu não sei o que foi. Messi ou talvez Bellingham. Quando lhe passei a bola, pensei que ele ia continuar a progredir no relvado para o tempo passar. Quando ele rematou, pensei 'para onde estás a rematar?' Acho que foi assim que todos reagiram, mas ele olhou e o guarda-redes não estava na baliza. Isso é inteligência futebolística a um nível muito alto", frisou Trubin, acrescentando: "É muito bom que o jogador que entrou no último minuto tenha dado o seu melhor. Como eu disse, isso chama-se equipa, um todo único. Mesmo quem não tenha conseguido sido titular, todos dão tudo de si. Só assim haverá sucesso, esta é a seleção ucraniana."A finalizar, Trubin sublinhou que a equipa "precisa de esquecer essa euforia e preparar os próximos jogos". "Tudo depende só de nós", afirmou o internacional ucraniano, já a pensar na deslocação a Malta, na terça-feira, dia em que se disputa o Inglaterra-Itália.