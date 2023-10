Ucrânia vence Macedónia do Norte com Trubin em destaque

A Ucrânia venceu este sábado na República Checa a Macedónia do Norte por 2-0, em jogo a contar para a sexta jornada do grupo C da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.O primeiro golo da partida foi apontado ainda na primeira parte, aos 30', por intermédio de Georgiy Sudakov a passe de Zinchenko. O golo da tranquilidade surgiu já nos instantes finais da partida, aos 95’, com um remate de Oleksandr Karavayev de muito longe a aproveitar o mau posicionamento do guarda-redes Dimitrievski.Trubin voltou a assumir o posto de titular na baliza ucraniana – tinha sido suplente em ambos os jogos do duplo compromisso anterior frente à Inglaterra e Itália – e foi fundamental para manter a baliza da sua equipa a zeros, contribuindo com cinco defesas, algumas delas de grande nível, como a que aconteceu ao minuto 53', a remate de Churlinov.Com este triunfo, a Ucrânia sobe ao segundo lugar à condição, com 10 pontos em seis jogos - mais 3 do que a Itália que está em terceiro mas com menos dois jogos realizados -, enquanto a Macedónia do Norte é quarta do grupo com 7 pontos.Na próxima terça-feira, a Ucrânia defronta a Malta, que ainda continua sem pontuar.