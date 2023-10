UEFA recebeu 20 milhões de pedidos na primeira fase de venda de ingressos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UEFA anunciou ter recebido mais de 20 milhões de pedidos de bilhetes para os jogos do Campeonato da Europa na Alemanha, em 2024, durante a primeira fase de venda, que terminou na quinta-feira.

"No total foram recebidos mais de 20 milhões de pedidos de bilhetes, de 206 países, durante o primeiro período de vendas, que decorreu entre 3 e 26 de outubro de 2023, com 7,8 milhões de pedidos a serem feitos nas primeiras 24 horas", refere o organismo em comunicado.

Na primeira fase de venda de bilhetes para a competição, que decorrerá entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, a UEFA disponibilizou 1,2 milhões de ingressos, com preços a partir dos 30 euros.

De acordo com a UEFA, cerca de 65% dos pedidos foram feitos por adeptos alemães, seguidos de Inglaterra, França, Espanha e Áustria.

Os Estados Unidos, Canadá, Austrália, China e México, com um total de 525.000 pedidos, foram os países fora de Europa com mais solicitações.

O jogo de abertura, com a anfitriã Alemanha, os outros dois encontros da fase de grupos com a seleção germânica, e a final foram, de acordo com a UEFA, os que registaram maior procura de ingressos.

"Foram solicitados 2.295,665 bilhetes para a final, que terá lugar no Estádio Olímpico de Berlim, em 14 de julho, número 33 vezes superior à capacidade do estádio", indica a UEFA, acrescentando: "Para o jogo de abertura foram recebidas 1.408,000 inscrições, numero que corresponde a 21 vezes a lotação da Arena de Munique, que vai acolher o encontro".

A segunda fase de venda de bilhetes para a fase final do Euro'2024, na qual a seleção portuguesa já garantiu presença, vai decorrer a partir de 2 de dezembro.

O Campeonato da Europa vai ser disputado em 10 cidades alemãs: Berlim, Colónia, Frankfurt, Munique, Gelsenkirchen, Estugarda, Hamburgo, Dortmund, Leipzig e Dusseldorf.