UEFA revela nova data do jogo entre Israel e Suíça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em comunicado publicado esta terça-feira, a UEFA revelou a nova data do encontro entre Israel e Suíça, a contar para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de futebol de 2024. Inicialmente agendado para esta quinta-feira (dia 12), o organismo que tutela o futebol europeu informou que a partida terá agora lugar a 15 de novembro, pelas 20h45 (horas de Lisboa), em local ainda a confirmar.Na mesma nota, a UEFA informa que "continuará a acompanhar de perto a situação e manter-se-á em contacto com todas as partes envolvidas antes de tomar decisões sobre potenciais alterações noutros jogos que envolvam Israel".