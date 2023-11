Última vaga do Grupo C sai à Ucrânia ou à Itália

O 2º posto do Grupo C e consequente bilhete para o Euro vai ser hoje discutido entre a Ucrânia e a Itália em Leverkusen, casa emprestada da primeira. A squadra azzurra necessita apenas de um empate, pois em caso de igualdade pontual tem vantagem no confronto direto. Quem ficar no 3º lugar já tem, porém, garantida a presença no playoff.

Spalletti fala emotivamente do jogo. "Não há favoritos. O dia pode redundar numa grande façanha ou num motivo de arrependimento e remorso. É nossa obrigação chegar ao Euro para ali podermos defender o título. Se podemos fazê-lo? Sim! Portanto, veremos do que somos feitos", diz o técnico da Itália. Rebrov, esse, crê que o facto de Ceferin, presidente da UEFA, ter considerado que uma ausência da Itália seria um desastre para o Europeu... serve para motivar os seus jogadores. "Não nos interessa o que ele diz. As palavras dele podem, contudo, enfurecer os meus jogadores e catapultá-los para a qualificação", vinca o selecionador da Ucrânia.