Último treino de Portugal com Raphael Guerreiro e todos disponíveis

O selecionador Roberto Martínez contou este sábado com todos os 23 jogadores, incluindo Raphael Guerreiro, no último treino de Portugal de preparação para o duelo de domingo com a Islândia, que fecha o apuramento para o Euro'2024.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico espanhol esteve à sua disposição o lateral do Bayern Munique, chamado para render o lesionado Nelson Semedo, depois de Guerreiro ter aparecido sempre limitado durante o estágio.

Na conferência de imprensa que antecedeu a sessão, Roberto Martínez esclareceu que o campeão europeu por Portugal em 2016 estava recuperado dos problemas físicos, mas ainda não tinha condições para atuar os 90 minutos.

Nos primeiros 15 minutos do treino, abertos à comunicação social, Guerreiro fez os habituais exercícios de aquecimento juntamente com o restantes jogadores, com a seleção nacional a estar assim na máxima força para o jogo com os islandeses.

O Portugal-Islândia, da 10,ª e última jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do grego Anastasios Papapetrou.

Portugal, que já assegurou o apuramento e a conquista do Grupo J, lidera o agrupamento com 27 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada e também qualificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 14. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.